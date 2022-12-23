Aydıntepe HES'ten yılda 2 milyon lira gelir bekleniyor

Vali Cüneyt Epcim ve AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Aydıntepe ilçesindeki HES'te incelemede bulundu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Abdulhamit Silsüpür ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Epcim, ciddi gelir sağlaması beklenen Aydıntepe HES'in, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Aydıntepe Göleti Sulama Suyu Projesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Proje çerçevesinde sulama amaçlı yapılan göletten gelen suyun boşa gitmeyeceğini ve santralde elektriğe dönüşeceğini belirten Epcim, "Bu bize yıllık 2 milyon lira civarında bir getiri sağlayacak. Bu da bir yılda buraya harcanan maliyeti yerine getirecek. Gelir, birliğin olacak yani buradan sağlanan gelir Aydıntepe ilçesinin köylerine altyapı ve üstyapı hizmeti olarak kullanılacak" dedi.

Epcim, santralde birkaç gün içinde deneme üretimine başlanacağını, Nisan 2023'te de buranın tam kapasite faaliyete geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Projenin yaklaşık 10 yıl önce başlatıldığını ve çeşitli nedenlerle durduğuna işaret eden Epcim, "Sayın Milletvekilimiz Fetani Battal bu hususta özel bir ilgi, destek sağladı ve projeyi devam ettirdik. Bugün itibarıyla da proje bitti, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Vekilime de bu hususta çok teşekkür ediyorum çünkü maliyetinin çok altında bir iş yapıldı" diye konuştu.

Battal da sulama amacıyla yapılan göletten önemli ölçüde gelir elde edilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.