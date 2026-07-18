Bahçelerini 500 dolara kiralıyorlar

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2026 FIFA Dünya Kupası sadece futbol ekonomisini değil, ev sahiplerini de kazandırıyor. ABD'de maçların oynandığı şehirlerde stadyum çevresinde yaşayan vatandaşlar, evlerinin otoparklarını ve bahçelerini ücret karşılığında taraftarlara açarak yeni bir gelir modeli oluşturdu. Özellikle final maçına ev sahipliği yapacak New York'ta otopark ücretlerinin rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

Stadyum çevresindeki evler otoparka dönüştü

Dünya Kupası boyunca stadyum çevresinde yaşayan birçok kişi, araçlarıyla maça gelen taraftarlara park yeri sağlayarak gelir elde ediyor. Grup maçları ve eleme turlarında yasa dışı olarak sunulan otopark hizmetlerinin fiyatı 50 ila 100 dolar arasında değişirken, New York'ta oynanacak final karşılaşması öncesinde stadyuma yakın konumlardaki park alanlarının 300 ila 500 dolar arasında ücretlendirilmesi öngörülüyor.

Los Angeles'ta ev sahipleri adeta yarışıyor

Los Angeles'taki maçlar öncesinde stadyum çevresindeki birçok evin bahçesine "otopark" tabelaları asıldığı görüldü. Ev sahipleri, yoldan geçen taraftarları kendi park alanlarına çekebilmek için yoğun çaba gösterirken, bölgede adeta yeni bir geçici ekonomi oluştu.

"Herkes kazanıyor"

Los Angeles Stadı yakınında yaşayan Norie isimli ev sahibi, maç günlerinin kendileri için önemli bir kazanç fırsatı sunduğunu belirterek, stadyum otoparklarına göre daha uygun fiyatla hizmet verdiklerini söyledi. Taraftarların daha ekonomik park yeri bulduğunu ifade eden Norie, bu durumun hem mahalle sakinleri hem de futbolseverler için "kazan-kazan" modeli oluşturduğunu dile getirdi.

Bir bahçeye 20 araç sığıyor

Stadyuma yakın bir başka ev sahibi Neno Emmanuel ise bahçelerinde yaklaşık 20 aracın park edebildiğini ve araç başına 50 dolar ücret aldıklarını söyledi. Dünya Kupası süresince evlerinin konumunun önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü belirten Emmanuel, yoğun talep nedeniyle park alanlarının kısa sürede dolduğunu ifade etti.