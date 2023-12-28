Bahis ve şans oyunu vergileri düşürüldü
Bahis ve şans oyunlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
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Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahis, at yarışları ile diğer şans oranlarından alınan vergiler yüzde 50 oranında düşürüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu vergi oranları; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a indirildi. Karar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.