Bakan Arslan: 2017'yi rekor bir rakamla kapatacağız

17 Aralık 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2017 yılının, iç ve dış hat yolcu sayısı olarak 195 milyon yolcuyla, rekor bir rakamla kapatılacağını bildirdi.

Arslan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 2013-2016 sonu itibarıyla ulaştırma altyapısında 144 milyar dolarlık yatırım yapıldığını söyledi.

Bunun 76 milyar dolarının karayolları, 22 milyar dolarının demiryolları, 9 milyar dolarının havayolları, 2 milyar dolarının denizcilik, 35 milyar dolarının da haberleşme sektörüne aktarıldığını belirten Arslan, yapılan yatırımla sadece 2016 yılında 11 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını kaydetti.

Konuşma ücretlerinin 15 sene önce 29 dolar/sent, bugün 2 dolar/sent olduğunu ifade eden Arslan, turist sayısının 14 milyondan bugün 25 milyonun üzerine çıktığını, bunun ulaşım ve erişimde yapılanlardan kaynaklı olduğunu dile getirdi.

6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yolun bugün itibarıyla 26 bin 17 kilometre olduğunu bildiren Arslan, sadece bölünmüş yollardan dolayı yıllık elde edilen tasarrufun 17 milyar TL'nin üzerine çıktığını vurguladı.

"2017 yılında rekorla 87 kilometre tünel bitirdik"

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında 2 bin 318 kilometre bölünmüş yol yapmışız. Bu da AK Parti'nin kendi rekorudur. İnşallah önümüzdeki yıl bu rekoru da kıracağız, 2 bin 225 kilometre sıcak asfalt yapacağız ve rekorumuzu yenilemiş olacağız.

Bu sene yaptığımız tünel miktarı 42 adet, 87 kilometre. 80 yılda ülke olarak yaptığımız 50 kilometre tünel, 2017 yılında rekorla 87 kilometre tünel bitirdik. Böylece toplam tünel uzunluğumuzu 433 kilometreye çıkardık. Köprü ve viyadüklerde de yine 2017 yılı içerisinde tam 57 kilometre köprü ve viyadük bitirdik. Bu da yine kendi rekorumuzdur.

Demiryolu sektöründe bugüne kadar, bugünkü birim fiyatlarla 66 milyar TL para harcamış durumdayız ve bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 10 bin 959 kilometrelik hattımızı 12 bin 608 kilometreye çıkarmış durumdayız. Bu rakamın yanı sıra şu an 4 bin kilometreye yakın demiryolu hattında çalışıyoruz.

Havacılık sektöründe, yıllık 34,5 milyon yolcu taşıyorken 2017 itibarıyla yine rekor bir rakamla, 195 milyonla kapatacağız. Bugüne kadar en yüksek rakam 183 milyondu. Havacılık sektöründe geldiğimiz noktayı göstermek adına üçüncü havalimanı çok önemli. Ülkemizin dünya havacılık pastasından pay alması adına önemli ama bir başka önemli konu, dünya havacılık otoritesi olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konsey üyesiyiz. 66 yıl önce konsey oluşturulurken resen bir atama yapılmış, ondan sonra hiç üye olamamışız. Biz şimdi 172 ülkeden 156'sının oyunu alarak konsey üyesi olduk."

Dünya Denizcilik Örgütünün (IMO) 1 Aralıkta Londra'da toplantıları olduğunu ve orada da 159 üye ülkenin oy kullandığını, birinci sırada Singapur'un 142 oy aldığını, ikinci sırada Türkiye'nin de 138 oyla dünyanın karar vericileri arasında yer aldığını aktaran Arslan, "Bu, Türkiye'nin geldiği yer anlamında çok önemlidir. 15 yıldır denizcilikte çok yol aldık. Bu onun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Nedir o uzmanlık?"

Demiryollarına yapılan yatırımları anlatan Arslan, demiryollarının yıllık 488 milyonluk bütçesinden yıllık 14 milyar bütçeye gelmesinin demiryollarının ihmal edilmediğinin bir başka göstergesi olduğunu belirtti.

Bölünmüş yol yapımının uzmanlık gerektirdiğini ifade eden Arslan, "Nedir o uzmanlık? Önce bölünmüş yol yaparsınız, trafik altında yaparsınız, sonra, sıcak asfalt yapmak için bitümlü temel tabaka yaparsınız. Sonra, binder tabakayı yaparsınız, sonra, aşınma tabakasını yaparsınız. Bilmeyen zanneder ki aynı işi söküyorlar, 4 kere yapıyorlar ancak bu işin uzmanlığı bunu gerektiriyor." dedi.

Arslan, Mersin-Antalya arasında çok önemli çalışmalar yapıldığını ve yolun 42 kilometre kısaltılacağını dile getirerek, "Şu an biten 15 tane tünel, 60 tane köprü, 1 tane viyadük, 16 tane köprülü kavşak var. İki arabanın yan yana geçemediği eski yollardan standardı yüksek bölünmüş yol haline getiriyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerinden "Wikipedia niye kapalı?" şeklinde sorular geldiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bu kadar terörle mücadele ediyorken, bu kadar güvenlik korucumuz, polisimiz, askerimiz oralarda şehit oluyorken, bizi terör örgütleriyle birlikte hareket eden ülke konumuna sokan Wikipedia'nın elbette ki yayını durdurulur. Atatürk'e hareket eden Wikipedia'nın elbette ki yayını durdurulur. Bu hatalı yayınları düzeltmek için editörler vardır, editörleri yasaklarsan elbette ki yayın durdurulur. Kusura bakmasın, kusuru kendilerinde arasınlar."

"81 ile aynı kalitede hizmet"

Kaza sayısının dünyada 100 milyon taşıt kilometre başına kaza ve ölümle kıyaslandığını belirten Arslan, Türkiye'de, 100 milyon taşıt kilometre başına 5,72 ölümden 2,17'ye düşüldüğünü, yüzde 60'ın üzerinde azalma olduğunu kaydetti.

"Demiryollarında ve karayollarında kilometre başına bakım masraflarının arttığının ifade edildiğini" anımsatan Arslan, "Yüzde 100 doğru bir tespit çünkü yüz sene önce yapılan demiryollarını kaderine terk etmiştik, bakım yapmıyorduk, karayollarını kaderine terk etmiştik, bakım yapmıyorduk. Biz şimdi bakımları, iyileştirmeleri, modernizasyonu yaptığımız için elbette ki bakım masrafları artacaktır, artıyor, nitekim bunun gereğini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"81 ili birbirinden ayırmayarak her yere aynı kalitede, aynı konforda hizmet götürerek herkesi birleştiriyoruz." diyen Arslan, havayolunu halkın yolu yaparak Yüksekova'daki annenin de İstanbul'daki çocuğuna gitmesini sağladıklarını ifade etti.

"Sendika.org. sitesi niye 60 kere kapatıldı?" şeklinde soruyu da yanıtlayan Arslan, "62 kere kapatılmış, 60 da değil. Niye? Çocuklara cinsel taciz, müstehcenlik, fuhuş ve kumar oynanması dahil bütün bunlara imkan sağlandığı için yasaklamışız. Yetmiyor, Atatürk aleyhine suçlar işlemişler, yasaklamışız, yasaklamaya devam edeceğiz, bu konuda hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA