Bakan Bayraktar, Çinli CNOS ile nükleer enerji işbirliğini görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile Türkiye'de olası nükleer enerji işbirliği fırsatlarını masaya yatırdı. Bayraktar, bu kapsamda Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini sağlama ve dışa bağımlılığı azaltma hedeflerinin altını çizdi.

Bakan Bayraktar, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2050 yılına kadar karbon nötr hedefleri doğrultusunda 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı planladığını belirtti.

Bu hedef doğrultusunda Akkuyu, Sinop ve Trakya'da inşa edilecek toplam 12 reaktörün yanı sıra, 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörlerin de enerji sepetine dahil edileceğini söyledi.

Bakan Bayraktar, CNOS ile gerçekleştirdikleri görüşmede büyük ölçekli reaktörlerin yanı sıra, Türkiye'de inşa edilebilecek küçük modüler reaktörlere yönelik işbirliği imkanlarının da değerlendirildiğini belirtti.