Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Rusya arasında dizel mutabakatı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'dan Türkiye'ye dizel yakıt tedariki konusunda genel bir mutabakata varıldığını, ancak şirketlerin bunu teyit etmesi gerektiğini belirtti.

Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Şirketlerin bunu teyit etmesi gerekiyor, ancak bu konuda bir mutabakatımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya ihracat yasağını kısmen kaldırmıştı

Tedarike ilişkin açıklama, Rusya'nın dizel ihracatına uyguladığı yasağı kısmen kaldırmasının ardından geldi. Ülke içindeki akaryakıt piyasasında istikrarı korumak amacıyla getirilen yasağın, üreticiler için 31 Ekim 2026'ya, üretici olmayanlar için ise 31 Ocak 2027'ye kadar sürmesi öngörülüyordu.

Rus hükümeti, 10 Ekim'de yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu. Karar aynı gün yürürlüğe girdi.

Trump-Putin görüşmesinin ardından geçici lisans yayımlandı

Bu karardan bir gün önce, 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede, Rusya'nın ABD'ye ve uluslararası pazarlara dizel yakıt tedariki de ele alınmıştı.

Görüşmenin ardından Trump'ın talimatıyla, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus dizel yakıtının küresel pazara tedarikine izin veren geçici bir lisans yayımlamıştı.