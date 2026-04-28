Bakan Bayraktar'dan OECD Forumu’nda yoğun diplomasi

Bayraktar, forum kapsamında gerçekleştirdiği diplomatik temaslara ilişkin NSosyal hesabından paylaşımlarda bulundu.

Forum kapsamında İstanbul'da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile bir araya geldiğini belirten Bayraktar, hidrokarbonlar ve madencilik başta olmak üzere enerji alanındaki mevcut ilişkileri ve gelecek döneme ilişkin perspektifleri değerlendirdiklerini aktardı.

Bayraktar, Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Peru'nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut işbirliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Akyl Toktobaev ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Bayraktar, iki ülke arasında özellikle kamu şirketleri öncülüğünde madencilik alanında somut projelerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını ele aldıklarını kaydetti.

Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile yaptığı görüşmede, enerji talebindeki artış, arz güvenliği ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri çerçevesinde iki ülkenin önceliklerini ve birbirini tamamlayan imkanları ele aldıklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji, doğal gaz altyapısı ve yeni nesil enerji teknolojileri alanlarında yürüttüğümüz diyaloğun somut projelere dönüşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun diplomasi trafiği kapsamında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile de bir araya gelen Bayraktar, kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettikleri işbirliğinin geldiği noktayı değerlendirdiklerini, bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldıklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inandığını ifade etti.