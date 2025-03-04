Bakan Bolat duyurdu! Türkiye'nin şubattaki dış ticaret açığı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre şubat ayı ihracatı yüzde 1,5'lik azalışla 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Şubattaki ithalat ise 28,9 milyar olarak kayda geçti.

Dış ticaret açığı aynı dönemde 8,2 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı.

Şubatta ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıla göre 3,9 puan azalarak yüzde 71,8 olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 1,5 oranında artarak 49 milyar 706 milyon dolara ulaştı.

2025'te ihracat ve ithalat

Bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2,1 oranında artarak 41 milyar 941 milyon dolara ulaştı. İthalat yüzde 6,6 artışla 57 milyar 633 milyon doları bulurken, dış ticaret hacmi yüzde 4,7 oranında artarak 99 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nedenlerini açıkladı

Bolat, ihracatta yaşanan düşüşün takvim etkisi nedeniyle gerçekleştiğini ve aynı problemin mart ayında da yaşanacağını söyledi. Bolat, doğalgaz ve altın ithalatında artış yaşandığını söyledi.

Ülkelere göre dış ticaret

Şubat ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptı ülke 1 milyar 688 milyon dolarla Almanya oldu. Bunu 1 milyar 195 milyon dolarla ABD, 1 milyar 175 milyon dolarla İngiltere izledi.

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülke 3 milyar 982 milyon dolarla Rusya olurken, bunu 3

milyar 546 milyon dolarla Çin, 2 milyar 422 milyon dolarla ABD takip etti.