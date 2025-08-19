Bakan Bolat: Yıl sonunda ihracatta 390 milyar doları aşacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl sonunda ihracatın 390 milyar doları aşacağını, her ay üzerine 1 milyar dolar eklendiğini söyledi.

Bolat, açıklamasını İstanbul’da düzenlenen 11. Laleli Fashion Shopping Festivali’nin açılışında yaptı.

Bolat, Türk malı imajının küresel pazarlarda kalite sembolü haline geldiğini vurguladı. 2024 yılında tekstil ve konfeksiyon sektöründe 32,1 milyar dolar ihracat yapıldığını belirten Bolat, bunun 19,7 milyar dolarının hazır giyim ve konfeksiyon, 9,4 milyar dolarının tekstil ve hammaddeleri, 2,9 milyar dolarının halı sektörü kaynaklı olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu performansla küresel ihracattan yüzde 3,5 pay alarak dünya 7’ncisi, AB’nin ise 4. büyük tedarikçisi olduğunu kaydetti.

“2026’da enflasyon 20’li rakamlarla inecek”

Bakan Bolat, küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerini de değerlendirerek, 2026’da enflasyonun 20’li rakamlara gerileyeceğini, bunun da finansmana erişimi kolaylaştıracağını ifade etti. Bolat, “Dünyada talep şartlarının iyileşmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının barış anlaşmasıyla sonuçlanması halinde ekonomimiz çok daha parlak günler görecek” dedi.

Milli gelir ve finansman hedefleri

Geçen yıl Türkiye’nin milli gelirinin 1 trilyon 330 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, kişi başına milli geliri 16 bin 500 - 17 bin dolar seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Enflasyonun son 14 aydır gerilediğini kaydeden Bolat, yıl sonunda faizin yüzde 30’un altına ineceğini, Eximbank ihracat kredilerinin maliyetinin de yüzde 20’nin altına düşeceğini belirtti.