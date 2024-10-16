Bakan Bolat'tan İsrail'e ihracatın devam ettiği iddialarına cevap

Türkiye, İsrail'in bir yılı aşkın süredir Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara tepki olarak gümrük işlemlerini 2 Mayıs'ta askıya aldı. Bu sürecin ardından karşılıklı olarak hem ihracat hem de ithalat durduruldu.

İsrail'e ihracat yasağı delindi mi?

Ancak sosyal medyada ihracatçı firmaların ve armatörlerin İsrail'e ürün sevkiyatına devam ettiği iddia edildi. Afrikalı iş adamları ile bir araya geldiği WCI Forum'da konuşan Bakan Bolat da konuyla ilgili iddialara cevap verdi.

Sadece Filistin'e izin var

İsrail'e yönelik hiçbir tescil işleminin yapılmadığını belirten Bolat, "Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz" dedi.

Akredite kuruluşlarla ihracat

Filistin'in kendi hava ve deniz limanı, olmadığını, gümrük sistemi bulunmadığını hatırlatan Bolat, "Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bolat, olayların başlamasından bu yana ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrüklerimizde işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. İsrail için gümrük sistemimiz kapalıdır. Ancak Filistin Ekonomi Bakanlığının istediği ithalatlara izin veriyoruz."