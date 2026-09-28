Bakan Bolat'tan 'Made in EU' diplomasisi: Kazan-kazan temelinde düzenleme istiyoruz

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Bolat, Brüksel temasları kapsamında üst düzey AB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonunun Sanayi Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Avrupa Parlamentosundaki (AP) liberal grubun başkan yardımcılarıyla bir araya geldiğini dile getiren Bolat, görüşmelerde AB'nin Sanayi Hızlandırma Yasası teklifi ile "Made in EU" yaklaşımının Türkiye'ye olası etkilerini gündeme getirdiklerini söyledi.

Bolat, "AB'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi Hızlandırma Yasası ve ona bağlı Made in EU yani 'AB'de üretilmiştir' yaklaşımı kapsamında dış ticaret ve yatırımlar üzerinde ciddi etkileri olabilecek konular var. Türkiye’nin konumunu, beklentilerini ve olası etkilere ilişkin görüşlerimizi Brüksel'de ve üye ülkelerde sıkça paylaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin bu düzenlemelere ilişkin analizlerini ve sektörel beklentilerini muhataplarına aktardıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Verimli görüşmeler oldu, bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bundan bir yıl kadar önce konu AB platformlarında gündeme geldiğinde, daha çok AB'nin kendi sanayisini koruma yaklaşımıyla hazırlanmış, dış ilişkileri ve dış ticaret üzerindeki etkileri büyük ölçüde göz ardı eden bir taslak vardı ancak AB Komisyonunun 4 Mart tarihli teklifinde Türkiye ve Gümrük Birliği de 'Made in EU' kapsamında yer alıyordu."

"Bugünkü temaslarımız verimli geçti"

Bolat, teklifin eklerinde başta otomotiv sektörü olmak üzere kısıtlayıcı hükümlerin bulunduğuna işaret ederek, Türk sanayisinin, ekonomisinin ve hükümetinin görüşlerini AB Komisyonu yetkilileri, AP üyeleri ve üye ülkelerin ilgili bakanlarıyla paylaştıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı liderlerle ikili temaslarda bulunduğunu ve onlara mektuplar gönderdiğini hatırlatan Bolat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ticaret Bakanlığı olarak konuya yoğunlaştıklarını ifade etti.

Bolat, "Türk ekonomisinin ve sanayisinin geleceği açısından en doğru, iki taraf için de kazan-kazan temelinde olabilecek düzenlemelerin ortaya çıkması için yoğun bir görüşme trafiği yürütüyoruz. Bugünkü temaslarımız verimli geçti." dedi.

Çalışmalara devam edeceklerini belirten Bolat, muhataplarıyla irtibatta olma ve analizlerini karşılıklı paylaşma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Sanayimizin haksız ticaret uygulamalarından zarar görmesini önlemeye çalışıyoruz"

Dünyada ticaret savaşlarının son iki yıldır devam ettiğine dikkati çeken Bolat, AB’nin de sanayisini dış etkilerden koruyacak düzenleme arayışında olduğunu ve Made in EU yaklaşımını yasalaştırmaya çalıştığını anlattı.

Yasama çalışmalarının 4 ila 6 ay daha sürebileceğini dile getiren Bolat, "Bu noktada biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak ihracatımızı artırmak, ithalatta haksız ticaret uygulamalarına karşı yerli ve milli sanayimizi desteklemek için önemli kararlar alıyoruz. İthalat rejimimizde değişiklikler yapıyoruz. Sanayimizin haksız ticaret uygulamalarından zarar görmesini önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği ilişkisine dikkati çeken Bolat, "AB’nin ortak gümrük tarifesini uyguluyoruz. Sanayi standartlarımız ve mevzuatımız da AB’nin teknik düzenlemeleri ve standartlarıyla eş değer nitelikte." dedi.

Avrupa'daki hükümetler, liderler ve AB yetkilileriyle yoğun bilgilendirme çalışması yürüttüklerini anlatan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki hafta sonra Türkiye-AB İş Zirvesi toplantılarını ve üçüncü Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısını Brüksel'de gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin talep ve beklentilerini kabul ettirmek için her platformu ve fırsatı değerlendirerek yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bolat, üçüncü Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantısının 13 Ekim'de Brüksel'de yapılacağını sözlerine ekledi.