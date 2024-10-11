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Bakan Işıkhan asgari ücret görüşmeleri için tarih verdi! Nihai hedef maksimum fayda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca işveren ve çalışanın merakla beklediği 2025'teki asgari ücreti belirleyecek olan komisyon görüşmelerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Asgari ücret için nihai kararın verileceği komisyonda yapılacak görüşmeler için Işıkhan "Komisyonun belirlemesiyle maksimum faydayı sağlayacak şekilde asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gerek işveren gerek çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verdi.

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Açıklamasında asgari ücretin hükümetin tek başına belirlediği bir konu olmadığını, işçi ve işveren temsilcileriyle Aralık ayı başında görüşmelere başlanacağını belirten Işıkhan, komisyonun nihai kararı vereceğini, hedeflerinin ise çalışanlar için maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirlemek olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? (Yıllara göre asgari ücret)

Yıl Brüt Net
2024 20.002,50 TL 17.002 TL
2023 Temmuz-Aralık 13.414,12 TL 11.402 TL
2023 Ocak-Temmuz 10.008 TL 8.506,80 TL
2022 Temmuz-Aralık 6.471 TL 5.500,35 TL
2022 Ocak-Temmuz 5.004 TL 4.253,40 TL
2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
2020 2.943,00 TL 2.324,70 TL
2019 2.558,40 TL 2.020,59 TL
2018 2.029,50 TL 1.603,12 TL
2017 1.777,50 TL 1.404,60 TL
2016 1.647,00 TL 1.300,99 TL
2015 1.201,50 TL 949,07 TL
2014 1.071 TL 846 TL

 