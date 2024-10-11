Bakan Işıkhan asgari ücret görüşmeleri için tarih verdi! Nihai hedef maksimum fayda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gerek işveren gerek çalışan milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verdi.

Açıklamasında asgari ücretin hükümetin tek başına belirlediği bir konu olmadığını, işçi ve işveren temsilcileriyle Aralık ayı başında görüşmelere başlanacağını belirten Işıkhan, komisyonun nihai kararı vereceğini, hedeflerinin ise çalışanlar için maksimum faydayı sağlayacak bir ücret belirlemek olduğunu vurguladı.

Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı? (Yıllara göre asgari ücret)