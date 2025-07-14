Bakan Işıkhan duyurdu! 2025'in ilk 3 ayında kayıtlı istihdama 105 milyar TL teşvik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik uygulanan teşviklerle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

Işıkhan, kadınlar, gençler ve engelli bireyler başta olmak üzere dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

16 farklı sigorta prim teşviki uygulandı

Bakan Işıkhan, son iki yıl içerisinde 16 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını belirtti. Paylaştığı verilere göre 2024 yılında 359,81 milyar TL, 2025’in ilk çeyreğinde ise 105,20 milyar TL teşvik desteği sağlandı.

Söz konusu teşviklerin, büyük ölçekli ve stratejik yatırımları da kapsadığı belirtilirken, uygulamanın temel hedefinin kayıtlı istihdamı artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak olduğu ifade edildi.