Bakan Işıkhan: İşsizlik 2025’te yüzde 8,3 ile 2012’den bu yana en düşük seviyeye indi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025’te işsiz sayısının bir önceki yıla göre 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine gerilediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program (OVP), Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisine dikkat çeken Işıkhan, 2025 yılında istihdam piyasasında olumlu sonuçlar alındığını belirtti.

İşsiz sayısı 147 bin kişi azaldı

Bakan Işıkhan, 2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,3 olarak gerçekleştiğini ve bu seviyenin son 13 yılın en düşük işsizlik oranı olduğunu ifade etti.

Aynı dönemde işsiz sayısının, bir önceki yıla kıyasla 147 bin kişi azalarak 2 milyon 966 bine gerilediğini belirten Işıkhan, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın istihdam göstergelerine de yansıdığını kaydetti.

Kadın ve genç işsizliğinde gerileme

Işıkhan’ın paylaştığı verilere göre, kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3’e düştü.

Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1 puan gerileyerek yüzde 15,3 oldu. Böylece genç işsizliği, 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiş oldu.

Bakan Işıkhan, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmaya yönelik programların olumlu sonuç vermeye devam ettiğini vurguladı.