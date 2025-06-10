Bakan Işıkhan'dan İŞKUR açıklaması: 6 ayda 614 bini aştı
Son Dakika Haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un ocak-mayıs döneminde toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından İŞKUR’un 2025’in ilk beş ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı.
Işıkhan “İŞKUR ile vatandaşlarımızın iş arama süreçlerine destek oluyor, çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ediyoruz” derken şu verileri kamuoyuyla paylaştı:
* Ocak-Mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
* 1.3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
* 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.