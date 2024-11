Bakan Işıkhan'dan istihdam mesajı: Sürekli yükselme eğilimi var

Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Rize'de şehir merkezindeki bir restoranda düzenlenen, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu.

Işıkhan, İŞKUR vasıtasıyla işverenleri ve işçileri bir araya getirerek, iş verenlerin aradığı elemanı bulmasına yardımcı olduklarını kaydetti.

Işıkhan, şöyle devam etti: "İşçisi, işvereni, yatırımcısı ve üretimcisiyle birlikte el ele vererek, Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan bir ülke durumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve iş gücündeki göstergelerimiz sizler de tanık oluyorsunuz sürekli yükselme eğiliminde. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin de desteğiyle daha da yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum."

Bakan Işıkhan, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız" sözünün arkasında olduklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak ülkesinin ve şehrinin istikbali için halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu azimle güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde il il, ilçe ilçe ülkemizin her bir köşesi için hiç durmaksızın dolaşmaya, ziyaret etmeye ve yeni eserler üretmeye devam edeceğiz."