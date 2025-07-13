Bakan Kacır açıkladı! Antalya'daki yatırımlara güçlü teşvik desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'ya yönelik belirlenen dört öncelikli alandaki yatırımlara kapsamlı teşvikler sunulacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak" ifadelerine yer verdi.

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında, şehirlerin potansiyelini en üst düzeye taşımayı ve kalkınma süreçlerini tüm imkânlarla desteklemeyi hedeflediklerini belirtti.

Yatırımlara güçlü teşvikler sağlanacak

Antalya'da desteklenecek yatırımların; sporcu sağlığı ve performans merkezi, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimi, organik sera atıklarından selüloz ve/veya mikrobiyal gübre üretim tesisi ile mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre üretimi olduğunu bildiren Kacır, bu yatırımlara güçlü teşvikler sağlanacağını vurguladı.

Teşvik paketi kapsamında; yüzde 50 vergi indirimi, yatırım tutarının yüzde 15'i oranında ve 240 milyon TL'ye kadar makine desteği ya da yatırım tutarının yüzde 20'sine kadar ve yine 240 milyon TL'ye kadar faiz veya kâr payı desteği sunulacak. Ayrıca KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği de verilecek.

Program kapsamında desteklenecek projelerden biri olan mikroalg tabanlı Omega-3 üretimi için Antalya'nın uygun iklim koşulları ve üretim yapısına dikkat çekildi. Türkiye'nin yıllık 212 milyon dolarlık Omega-3 ithalatı bulunduğu hatırlatılırken, bu yatırımla yerli üretimin teşvik edilmesi ve doğal gıda boyası ile biyogübre gibi yan ürünlerin de elde edilmesi planlanıyor.

İthalatın azalması, ihracatın artırılması hedefleniyor

Bir diğer yatırım başlığı olan tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ise Türkiye'de yaklaşık 4 bin endemik bitki türü bulunduğu, Antalya'nın ise 500 tür ile önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi. Kekik, adaçayı ve biberiye gibi bitkilerin işleneceği bu yatırımla ithalatın azalması, ihracatın artırılması hedefleniyor.

Organik sera atıklarından selüloz ve mikrobiyal gübre üretimi içinse Antalya'nın 4,5 milyon ton ile Türkiye'de örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiği ifade edildi. Bu üretim sonucu ortaya çıkan atıkların, ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Sporcu sağlığı ve performans merkezi projesinde ise Antalya'nın yıl içinde 85 ülkeden binden fazla spor takımına ev sahipliği yaptığına dikkat çekilerek, bölgenin spor turizmi ve performans artırıcı çalışmalar için cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.