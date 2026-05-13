Bakan Kacır: Türkiye, güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak

Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında “Sanayi 4.0’dan Sanayi 5.0’a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar” oturumu, Belçika Kraliçesi Mat­hilde, Aile ve Sosyal Hizmetler Ba­kanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh­met Fatih Kacır ve Mathilde baş­kanlığındaki heyet ile çok sayıda davetlinin katılımıyla MEXT Tek­noloji Merkezi’nde yapıldı. Mat­hilde ve beraberindeki heyetle MEXT Teknoloji Merkezi’ni ge­zen Bakan Kacır, Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matt­hias Diependaele ile de ikili görüş­me yaptı. Program kapsamında, MEXT ile Belçikalı şirketler Flan­ders Make ve A6K arasında muta­bakat zaptı da imzalandı.

“İş birliği güçlendirilmeli”

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kacır, Türkiye ve Belçi­ka’nın kuruluşları arasındaki iş­birliğinin güçlendirilmesine bü­yük önem verdiklerini vurguladı. Kacır, “Yarı iletkenler ve nanoe­lektronik alanında, TÜBİTAK’ın IMEC (Belçika merkezli dünya­nın en önemli nanoelektronik ve çip araştırma kuruluşu) ile işbir­liği son derece umut vadeden bir platform oluşturmaktadır. Bel­çika’nın yarı iletkenler ve nanoe­lektronik alanındaki uzmanlığıyla Türkiye’nin büyüyen teknoloji ve mühendislik yeteneklerinin bir­leşimi, her iki taraf için de yeni fır­satlar yaratabilir.” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ka­cır, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşması ağı sayesinde 1 milyardan fazla tüke­ticiye erişim imkanının, ana talep merkezlerine yakınlığının ve nite­likli iş gücünün Belçikalı şirketler için eşsiz bir üretim ve inovasyon platformu sunduğunu belirtti.

Türkiye’nin, Avrupa için güve­nilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak olduğunu vurgulayan Ka­cır, “Türkiye ve Belçika arasında­ki daha derin işbirliği, daha geniş bir Avrupa hedefine de hizmet et­mektedir. Bugün Türkiye’nin ihra­catının yüzde 43’ü, ithalatının ise yüzde 32’si AB’ye yöneliktir. Tür­kiye ile AB arasındaki ticaret hac­mi 233 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, sanayi entegrasyo­nunun derinliğini, değer zincirle­rimizin gücünü ve Türkiye ile AB arasında gelişen karşılıklı güveni yansıtmaktadır. Bu nedenle bu­günkü diyalog, daha dirençli, sür­dürülebilir ve insan merkezli bir Avrupa inşa etme konusundaki ortak taahhüdümüzü yansıtmak­tadır” diye konuştu.

“Güçlü ortaklık hayati rol oynayabilir”

Flaman Bölge Hükümeti Baş­bakanı Matthias Diependaele de Türkiye ile Belçika’nın güçlü sa­nayi altyapıları ve birbirini ta­mamlayan yetkinliklere sahip ol­duğuna dikkati çekerek, mevcut jeopolitik ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Diepen­daele, Flaman bölgesinin Türki­ye ile kurduğu ortaklığı derinleş­tirmek için büyük bir istekle ça­lıştığını belirterek, “Türkiye gibi güçlü ortaklarla işbirliği yapa­rak, hem geleceğin hem de imalat sektörünün geleceğinde hayati rol oynayabileceğimize inanıyo­ruz.” değerlendirmesinde bulun­du. Dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekanın sanayi üretiminin merkezine hızla yerleştiğine dik­kati çeken Diependaele, “Dijital dönüşüm, döngüsel üretim ve in­san odaklı inovasyon alanlarında birlikte çalışarak, ortak zorluk­ları ortak fırsatlara dönüştürebi­leceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Kraliçe Mathilde, İstanbul Finans Merkezi'ni ziyaret etti

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul’daki üçüncü gün programındaki ziyarete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi aldı ve binanın maketi önünde fotoğraf çektirdi. Heyet, fotoğraf çekiminin ardından TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nden ayrıldı.