Bakan Kacır: Türkiye, güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Belçika’nın yarı iletkenler ve nanoelektronik alanındaki uzmanlığıyla Türkiye’nin büyüyen teknoloji ve mühendislik yeteneklerinin birleşiminin, yeni fırsatlar yaratabileceğini söyledi.
Belçika-Türkiye Diyaloğu Paneli kapsamında “Sanayi 4.0’dan Sanayi 5.0’a Geçiş ve Belçika-Türkiye için Fırsatlar” oturumu, Belçika Kraliçesi Mathilde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Mathilde başkanlığındaki heyet ile çok sayıda davetlinin katılımıyla MEXT Teknoloji Merkezi’nde yapıldı. Mathilde ve beraberindeki heyetle MEXT Teknoloji Merkezi’ni gezen Bakan Kacır, Belçika Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ile de ikili görüşme yaptı. Program kapsamında, MEXT ile Belçikalı şirketler Flanders Make ve A6K arasında mutabakat zaptı da imzalandı.
“İş birliği güçlendirilmeli”
Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Kacır, Türkiye ve Belçika’nın kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. Kacır, “Yarı iletkenler ve nanoelektronik alanında, TÜBİTAK’ın IMEC (Belçika merkezli dünyanın en önemli nanoelektronik ve çip araştırma kuruluşu) ile işbirliği son derece umut vadeden bir platform oluşturmaktadır. Belçika’nın yarı iletkenler ve nanoelektronik alanındaki uzmanlığıyla Türkiye’nin büyüyen teknoloji ve mühendislik yeteneklerinin birleşimi, her iki taraf için de yeni fırsatlar yaratabilir.” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği ve geniş serbest ticaret anlaşması ağı sayesinde 1 milyardan fazla tüketiciye erişim imkanının, ana talep merkezlerine yakınlığının ve nitelikli iş gücünün Belçikalı şirketler için eşsiz bir üretim ve inovasyon platformu sunduğunu belirtti.
Türkiye’nin, Avrupa için güvenilir, yetenekli ve tamamlayıcı bir ortak olduğunu vurgulayan Kacır, “Türkiye ve Belçika arasındaki daha derin işbirliği, daha geniş bir Avrupa hedefine de hizmet etmektedir. Bugün Türkiye’nin ihracatının yüzde 43’ü, ithalatının ise yüzde 32’si AB’ye yöneliktir. Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi 233 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakamlar, sanayi entegrasyonunun derinliğini, değer zincirlerimizin gücünü ve Türkiye ile AB arasında gelişen karşılıklı güveni yansıtmaktadır. Bu nedenle bugünkü diyalog, daha dirençli, sürdürülebilir ve insan merkezli bir Avrupa inşa etme konusundaki ortak taahhüdümüzü yansıtmaktadır” diye konuştu.
“Güçlü ortaklık hayati rol oynayabilir”
Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele de Türkiye ile Belçika’nın güçlü sanayi altyapıları ve birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip olduğuna dikkati çekerek, mevcut jeopolitik ortamda işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Diependaele, Flaman bölgesinin Türkiye ile kurduğu ortaklığı derinleştirmek için büyük bir istekle çalıştığını belirterek, “Türkiye gibi güçlü ortaklarla işbirliği yaparak, hem geleceğin hem de imalat sektörünün geleceğinde hayati rol oynayabileceğimize inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Dijitalleşme, otomasyon ve yapay zekanın sanayi üretiminin merkezine hızla yerleştiğine dikkati çeken Diependaele, “Dijital dönüşüm, döngüsel üretim ve insan odaklı inovasyon alanlarında birlikte çalışarak, ortak zorlukları ortak fırsatlara dönüştürebileceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.
Kraliçe Mathilde, İstanbul Finans Merkezi'ni ziyaret etti
Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.
Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul’daki üçüncü gün programındaki ziyarete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti. Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi aldı ve binanın maketi önünde fotoğraf çektirdi. Heyet, fotoğraf çekiminin ardından TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nden ayrıldı.