Bakan Kacır'dan Amerikan şirketlerine çağrı: Türkiye'de birlikte üretelim ve büyüyelim

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla “Sanayi ve Yüksek Teknoloji Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirildi.

Concordia iş birliğiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimi ve inovasyonda küresel bir merkez olma potansiyeli ile Türk ve Amerikan şirketleri arasındaki yeni yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Stratejik sektörler masaya yatırıldı

Küresel üretim, tedarik zinciri ve ticaret dinamiklerinin değiştiği bir dönemde gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye'nin yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, iletişim ve uzay gibi stratejik sektörlerde sunduğu imkanlar değerlendirildi.

Türkiye'nin küresel değer zincirinin farklı aşamalarında tamamlayıcı yatırımlara ev sahipliği yapma potansiyeli de görüşülürken, yatırımcılara HIT30 Yatırım Teşvik Programı hakkında bilgi verildi.

Kacır: Yarının teknolojileri için altyapıyı inşa ediyoruz

Bakan Kacır, Türkiye'nin yeni teknolojilerin ihtiyaç duyduğu altyapıya yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü belirterek, “Yarının teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu sanayi kapasitesini, enerji altyapısını, dijital omurgayı ve fiziksel bağlantısallığı inşa ediyoruz” dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu stratejik konuma da işaret eden Kacır, ülkenin üretimi pazarlarla, teknolojiyi sanayiyle, Asya'yı ise Avrupa'yla buluşturduğunu ifade etti.

Amerikan şirketlerine yatırım çağrısı

Kacır, ABD'li şirketlere Türkiye'de yatırım ve ortak üretim çağrısında bulunarak, “Amerikan şirketlerini Türkiye'de bizimle birlikte üretmeye, yenilik geliştirmeye ve büyümeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.