Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: KKM'den çıkış ekonominin dayanıklılığını artırdı

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı, New York'ta başladı.

Konferansın ilk günü kapsamında Citi iş birliğiyle “Türkiye'nin Ekonomik Görünümü ve Yatırım Fırsatları Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

ABD'li doğrudan yatırımcıların yer aldığı toplantıda, eylül ayı başında açıklanan Orta Vadeli Program'ın üç yıllık yol haritası, Türkiye'nin yatırım ortamı ve öne çıkan sektörlerdeki fırsatlar değerlendirildi. TCMB Başkanı Karahan da para politikası ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek'ten ekonomide dayanıklılık mesajı

Şimşek, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisinin güçlü ve dayanıklı olduğunu belirtti.

Ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını destekleyen sağlam temeller bulunduğunu ifade eden Şimşek, sabit sermaye yatırımlarının kişi başına gelire oranının yüksek olduğunu, son iki yılda verimlilik artışında da güçlü bir ivme yakalandığını söyledi.

Bu iki unsurun orta vadeli büyüme görünümünü desteklediğine işaret eden Şimşek, “Toplam borçluluk oranımızın düşüklüğü, kamu maliyesindeki hareket alanımız, azalan dış kırılganlıklar, artan uluslararası rezervler ve KKM'den çıkış da ekonomimizin dayanıklılığını artırdı” dedi.

Yatırımcılara Türkiye'nin fırsatlarını anlattı

Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatlara da değinen Şimşek, ülkenin büyük ve emsallerine kıyasla güçlü büyüyen bir ekonomi olduğunu vurguladı.

Stratejik konum, gelişmiş imalat ve hizmet sektörü, güçlü altyapı ve nitelikli iş gücünün Türkiye'yi güvenilir bir tedarikçi konumuna getirdiğini belirten Şimşek, yeşil ve dijital dönüşümün yanı sıra sanayide dönüşüm ve üretken altyapı yatırımlarının hızlandırıldığını kaydetti.

Son açıklanan vergi teşvikleriyle yatırım ve ihracat ortamının güçlendirildiğini ifade eden Şimşek; savunma sanayii, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Şimşek, savunma sanayiinin imalat sanayisinin dönüşümünde de önemli bir itici güç olduğunu ifade etti.