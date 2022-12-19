Bakan Kirişci, Montreal'de Türk toplumu ile buluştu

BM Biyoçeşitlilik Konferansı'nın çalışmalarını tamamlamasının ardından Montreal Türk Kültür Merkezi'ne gelen Bakan Kirişci'ye, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Türkiye'nin Uluslararası Havacılık Örgütü (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Suat Hayri Aka ve Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem eşlik etti.

Burada konuşan Kirişci, yurt dışında yaşamanın zorluğunu yıllar önce doktora çalışması için gittiği İngiltere’deki yıllarından çok iyi hatırladığını anlatarak, "Bunu bir hicret gibi düşünün. Zorluğun, size, evlatlarınıza ve ülkemize neler kazandıracağını unutmayın. Aziz Sancar yıllar önce Amerika’ya gelmeseydi Nobel ödülünü alabilir miydi?" diye sordu.

Zorlukları yenmek için verilen mücadelenin, insan için en büyük sermaye olduğuna işaret eden Bakan Kirişci, şunları söyledi:

"Biz Türkiye'de kendi çocuklarımıza bazı şeyleri yaptıramıyoruz. Niye? Çünkü rahatlık var. Ama burada Kanada’da, ABD'de ya da İngiltere'de zorluklar var. Yokluk, insanın zamanını, parasını, zekasını ve her türlü imkanlarını daha verimli kullanmasını sağlar."

Türkiye’nin, yurt dışında görev yapan diplomatik temsilciliklerinin, vatandaşlarının emrinde olduğunu dile getiren Bakan Kirişci, "Bizler de sizlerin emrindeyiz. Her sıkıntınızda temsilciliklerimizden yararlanın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve beraberindeki heyet, temaslarının ardından THY’nin tarifeli uçağı ile Türkiye dönmek üzere Kanada’dan ayrıldı.