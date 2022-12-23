Bakan Kurum açıkladı: Orta gelirliler için yeni konut projesi geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum proje kapsamında, tüketicilerin kullanacakları konut kredilerine yönelik düzenleme yapılacağını belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Bu konut hamlemimizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Projenin inşasına hızla devam ediyoruz"

Türk kültüründe eve sadece barınma ihtiyacını karşılayan yer olarak bakılmadığını, evin "ocak, aş, gelenek, kültür, aile" anlamına da geldiğini anlatan Kurum, "20 yılda TOKİ Başkanlığımızla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Şu an 81 ilimizde tam 750 şantiyemiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halihazırda 138 bin konut ve projenin inşasına hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını, projeye 8 milyonu aşkın başvuru yapıldığını bildiren Kurum, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Kurum, 45 ilde kuraların tamamladığını belirterek, "Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Hızımızı kesmeden, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bu projenin ikinci etabının da olacağını söyleyen Kurum, bu yatırımların 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle inşaat ve gayrimenkul sektörünün gücüne güç kattığını belirtti.