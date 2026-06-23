Bakan Kurum ve Bayraktar Guterres ile bir araya geldi

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Eylemi Haftası kapsamında bulunduğu İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye’nin COP31 hazırlıklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı, COP31 Eylem Gündemi, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji hedefleri, döngüsel ekonomi konuları ele alındı.

"Küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önceliklerimizi değerlendirdik"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "COP31 hazırlıkları çerçevesinde Eylem Gündemimizi ele aldık; iklim kriziyle mücadele, enerji güvenliği, döngüsel ekonomi ve küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önceliklerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile katıldığımız görüşmede temiz enerji konusunda çalışmalarımızı paylaşarak, iklim hedeflerine ulaşmada ortak iradenin ve uluslararası dayanışmanın belirleyici rolünü bir kez daha vurguladık. Sayın Genel Sekreter’e yapıcı yaklaşımı ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Bayraktar da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmemizde, küresel iklim krizine karşı yürütülen ortak mücadeleyi, gelişmekte olan ülkeler için adil bir küresel enerji dönüşümünün önemini ve sürdürülebilirlik konusunda atılması gereken somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Ayrıca Enerjide Tam Bağımsız Türkiye vizyonumuzdan, yenilenebilir enerji kurulu gücünde ulaştığımız seviyeden, 2035 yılına kadar bu kapasiteyi üç katına çıkarma hedefimizden ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızdan bahsederek, ülkemizin enerji politikalarındaki güçlü vizyonunu Sayın Genel Sekreter’e detaylı bir şekilde aktardık. Ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri ile COP31 Dönem Başkanlığı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla hareket ediyoruz. Enerji arz güvenliği ile çevre politikalarının birbirini güçlü bir şekilde tamamladığı bir ortaklıkla sürdürülebilir ve daha temiz bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.