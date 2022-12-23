Bakan Nebati, TÜROFED üyelerini kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakan Nebati, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerle istişare odaklı görüşmelerine devam edeceklerini bildirdi.
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Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sektör odaklı görüşmelerini bugün de gerek cari işlemler dengesine gerekse istihdama katkı sağlayan turizm sektörünün temsilcilerinden TÜROFED'in yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sürdürdüklerini belirtti.
Bakan Nebati, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yatırım yapan, istihdam oluşturan ve üreten tüm sektörlerle istişare odaklı görüşmelerine devam edeceklerini bildirdi.