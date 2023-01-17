Bakan Nureddin Nebati: "Tek problemimiz var; enflasyon"

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Akşam Future & Trends Summit" zirvesi Beşiktaş’taki bir otelde başladı.

Türk ekonomisine yön veren sektörlerin gelecek trendlerinin masaya yatırılacağı zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı. Bakan Nebati konuşmasında, enflasyona değindi.

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarıyla Hazine'ye büyük bir dinamit koyulduğunu iddia edenlerin olduğunu belirten Bakan Nebati, şunları söyledi:

"- Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki, sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir.

- 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10,6’ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi, tam yüzde 43. Kalkıp bu somut kazanımları alkışlamaları gerekirken, şimdi de gitmiş yurt dışı çıkış harcı gibi uygulamalardan dem vurarak sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşler.

- Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda. Yurt dışından danışman getiriyorsunuz rakamları okumak için. Video konferansla yüzyılın toplantısını yapıyorsunuz. Sormak lazım, dilinizi mi yuttunuz. Hani ekonomi rakamlardı.

- Biz istikrardır dedik, rakamlardan bahsetmeye başladılar. Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Rakamları konuşalım. Yoruma bak; 'yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım.' Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu.

- 2022’de Türkiye’nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar, Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Milletimiz kimin Türkiye için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla koştuğunu, kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu çok iyi biliyor.

- Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayarak iradesini esir alabilecek güçte değildir. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadır. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli’ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır."

"Tek problemimiz var; enflasyon"

Bakan Nebati, "Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki volatilite azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme kararlarıyla destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan da bunu takip etmelerini istirham ediyorum" dedi.