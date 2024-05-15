Bakan Şimşek açıkladı: Milyonların hayatını etkileyecek: Dört gün mesai, üç gün tatil mi gelecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerini açıklarken, “kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi” konusuna dikkat çekti.

Milyonlarca kamu çalışanı ve yakınlarını ilgilendiren gelişme merak konusu olurken, çalışma hayatında yeni döneme işaret eden bu sistemle ilgili altı formül gündeme geldi.

5 milyondan fazla çalışan var

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli statülerde istihdam edilen kamu personeli sayısı 5 milyon 101 bin 689.

Eylül 2023 itibarıyla kamuda 3 milyon 467 bin 443’ü kadrolu personel (memur), 277 bin 281’i sözleşmeli personel ve 1 milyon 204 bin 526’i daimi işçi statüsünde çalışan personel bulunuyor.

Bu tablo göz önünde bulundurulursa esnek ya da uzaktan çalışma sisteminin milyonlarca kişinin hayatını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Altı model gündemde

Hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği taslağına göre kamuda "esnek çalışma", "değişken zamanlı çalışma", "yoğunlaştırılmış çalışma", "uzaktan çalışma", "kısmi zamanlı çalışma" ve "akademik eğitim amaçlı çalışma" şeklinde olmak üzere altı model gündeme geldi.

Peki kamuda esnek çalışma nasıl uygulanacak? Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e verdiği demeçte konuya dair merak edilen soruları yanıtladı.

* Özellikle İstanbul’da cuma günleri trafikte ciddi bir azalma söz konusu. Bu zaten özel sektörde uygulanıyor. Bu bütün bakanlıklarda uygulanabilir. Özellikle internet tabanlı uygulamalar kullanan bakanlıklarda uygulanabilir.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda müfettiş ve gelir uzmanlarının internet tabanlı uygulamalar kullandığını biliyoruz. Bu gibi yapılacak işlerin belli olduğu kamu kurumlarında esnek çalışma modelleri getirilebilir. Bu sayede hem verimlilik artar hem de çalışanın motivasyonu artabilir.

* Büyükşehirlerde kişiler kendilerine ve ailelerine yeterli zaman ayıramıyor. Özellikle yolun çok uzun sürdüğü büyükşehirlerde kişilerin uzaktan çalışma modeline geçmesi verimliliği artıracaktır.

'Ekstra bir gün tatil gelebilir'

* Hazırlanan taslağa göre birden fazla çalışma modeli üzerinde duruluyor. Bu modellerden esnek çalışma, değişken zamanlı çalışma, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri söz konusu.

* Ya bir günün tatil edilmesi ya da uzaktan çalışma yöntemi ile esnek çalışma modeli mümkün. Bunun kamuda başlaması daha etkin olacaktır diye düşünüyorum.