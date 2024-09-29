Bakan Şimşek 'dünyada yeni trend' dedi, açıkladı: Yapay zekaya yatırım artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Karabük’te STK temilsicileri ve iş dünyası ile bir araya geldi.

Burada Orta Vali Program'a (OVP) ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şimşek, hedeflerinin sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil gelir dağılımı olduğunu, bu için de fiyat istikrarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

'Öncelikli hedef enflasyonu tek haneye düşürmek'

Öncelikli hedeflerinin enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürmek olduğunu vurgulayan Şimşek, önümüzdeki aylarda kalıcı bir şekilde bu düşünün sağlanacağını 2026'da ise tek haneli rakamlara ulaşılacağını aktardı.

Enflasyon tek haneye düşmesi ile büyüme hızının artacağına işaret eden Şimşek, "Kalıcı refah artışı için, önünüzü görmeniz için, yatırımlarda, verimlilikte, inovasyonda atılım için fiyat istikrarını sağlamamız lazım." dedi.

2025'te beklenen enflasyon yüzde 20

Mayıstan bu yana enflasyonda yüzde 23,5 düşüş yaşandığını ifade eden Şimşek, enflasyon için 2024'te yüzde 40, 2025'te yüzde 20 ve 2026'da yüzde 10'un altında bir rakama işaret etti.

'Cari açık düşüyor'

Şimşek, cari açığın alınan tedbirlerle 57 milyar dolardan 20 milyar doların altına düşürüldüğünü söyledi.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için mali disiplinin önemine dikkati çeken Şimşek, kazanımları kalıcı hale getirmek için kamuda disiplin gerektiğinin altını çizdi.

KKM'de 98 milyarlık bir düşüş

"Bütçede disiplini sağlamaya başladık" diyen, Bakan Şimşek'in konuşmasını şöyle sürdürü:

"Kur korumalı mevduat (KKM) geçen yıl ağustos ayında zirveye ulaşmıştı. Neredeyse 144 milyar dolar seviyesinde çıkmıştı. KKM'den çıkışı önceliklendirdik. KKM'de 98 milyarlık bir düşüş oldu. Bu çıkış daha da devam edecek."

'Net rezervler 90 milyar dolar civarında arttı'

Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğine sahip ülke konuma gelindiğini belirten Şimşek, "Geçen yıl rezerv yetersizliğinin de bir endişe kaynağı varken, net rezervler 90 milyar dolar civarında arttı ve söz konusu endişeler ortadan kalktı." dedi.

Şimşek ayrıca Türkiye'nin 2024 yılı içerisinde 3 ayrı uluslararası derecelendirme kuruluşu tarafından notu arttırılan tek ülke olduğunu söyledi.

Enerjide dönüşüm zaruriyet

Şimşek, amaçlarından birisinin de sanayide katma değeri yükseltmek olduğuna dikkati çekerek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji bileşenini yukarı çekmek için de programlarının olduğunu bildirdi.

Enerjide dönüşümün kendileri için öncelikli konularından birisi olduğunu ifade eden Şimşek, "Yenilenebilir enerji, yerel petrol ve doğalgaz kaynaklarının harekete geçirilmesi, mevcut kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması başta olmak üzere enerjide dönüşüm bizim için bir zarurettir." dedi.

Yapay zekaya yatırımlar artacak

Dünyada yeni trendin yapay zeka olduğunu söyleyen Şimşek, gerekli yatırımların yapılacağını belirtti. "Savunma sanayinde yapay zeka çok önemli. Türkiye, yapay zeka hazırlık endeksinde kendisi gibi ülkelerden daha iyi konumda ama gelişmiş ülkelere yetişmek için daha çok çalışacağız." diyen Şimşek, yapay zekanın sağlayacağı verimliliğin etkin şekilde kullanılacağını belirtti.

Son 20 yılda gelen yatırım bedelinin 263 milyar dolar olduğunu söyleyen Şimşek, açıklamalarına şöyle devam ett:

"Bu doğrudan doğruya yatırım amaçlı gelen para. Borç değil, Borsa'ya gelen para değil. Son yıllarda yavaşladı evet ama hızlandırmak için çalışmalar yürütüyoruz."