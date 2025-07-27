Bakan Şimşek: Enflasyonu yıl sonunda yüzde 30’un altına, gelecek yıl ise yüzde 20’nin altına indireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira artışlarının konut arzı ile dengeleneceğini ve enflasyonun kademeli olarak düşürüleceğini açıkladı. “Gelecek yıl enflasyonu yüzde 20’nin altına indireceğiz” diyen Şimşek, ekonomik göstergelerde toparlanmaya işaret etti.

Kanal 7’de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, kira artışlarıyla ilgili soruya yanıt vererek, “Kira sorununu faizle değil, konut arzını artırarak çözeceğiz. En az 500 bin sosyal konut üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Son aylarda yaşanan iç ve dış şokların ardından ekonomik göstergelerde toparlanma yaşandığını vurgulayan Şimşek, rezervlerin yeniden 170 milyar dolar seviyesine geldiğini, finansal piyasalarda istikrar sağlandığını ve CDS primlerinin tekrar gerilediğini belirtti.

Enflasyondaki düşüşün başladığını ifade eden Şimşek, “2023’te yüzde 65 olan enflasyonu geçen yıl yüzde 44’e indirdik. Bu yılı yüzde 30’un altında bitirmeyi hedefliyoruz. Hayat pahalılığıyla mücadelemizin özü enflasyonu kalıcı biçimde düşürmektir” dedi.

Vergi politikaları hakkında da konuşan Şimşek, gelir dağılımını gözeten düzenlemelere ağırlık verdiklerini, kur korumalı mevduatta vergi yükünü artırdıklarını ve yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi almayı hedeflediklerini söyledi.