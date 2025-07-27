TMB inşaat raporu: Finansmana erişim zorlaştı, kamu yatırımları yavaşladı

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin yayımladığı Temmuz 2025 raporuna göre, iç piyasada kamu tasarrufları ve finansman sıkıntıları sektörü yurt dışına yönlendirdi.

“Belirsizlik Yüksek, Güven Zayıf, Beklentiler Temkinli” başlığıyla yayımlanan raporda, deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetleri ve büyükşehirlerde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin sektöre destek olduğu, ancak kamu projelerinde tasarruf tedbirleri ve finansman koşullarının sıkılaşmasının sektörün temkinli hareket etmesine neden olduğu ifade edildi.

Kamu projelerinde şartsız tasfiye ve vergi indirimi talebi

Rapor, kamu projelerinde yetersiz ödenek ve hakediş tahsilatındaki gecikmelerin müteahhitler üzerindeki mali yükü artırdığına dikkat çekti. TMB, tamamlanma oranı yüzde 75’in altında olan ve yatırım programında öncelik verilmeyen projelere şartsız tasfiye hakkı tanınmasının hem kamuya tasarruf hem de yüklenicilere mali rahatlama sağlayacağını belirtti.

Ayrıca, vergi tevkifat oranlarının yüzde 2 seviyesine çekilmesi sektörün öncelikli talepleri arasında yer aldı.

Dış pazarda 6,2 milyar dolarlık yeni iş

Kamu yatırımlarındaki yavaşlama sektörü yurt dışına yönlendirirken, Türk müteahhitler 2025’in ilk yarısında toplam 6,2 milyar dolar tutarında 93 proje üstlendi. Bu projelerin 2,7 milyar dolarlık kısmı Romanya’da, 990 milyon dolarlık kısmı ise Irak’ta gerçekleştirildi.

TMB raporu, finansmana erişimin özellikle gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren firmalar için en önemli zorluk olmaya devam ettiğini, buna rağmen Türk firmalarının zamanında teslim kabiliyeti ve esnek yapıları sayesinde uluslararası arenada güçlü konumunu koruduğunu ortaya koydu.

Büyüme, ciro ve istihdam göstergeleri

2025’in ilk çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 7,3 büyüyerek üst üste 10. çeyrekte de ekonominin üzerinde performans gösterdi. Mayıs ayında inşaat ciro endeksi yıllık yüzde 58, üretim endeksi yüzde 20,3 artarken, malzeme maliyetleri yüzde 17,8, işçilik maliyetleri yüzde 31,9 yükseldi.

İstihdamın toplam içindeki payı yüzde 6,6 olurken, yatırım payı yüzde 6,9 seviyesinde gerçekleşti.

Konut satışlarında artış, yeni ruhsatlarda yavaşlama

2025’in ilk yarısında konut satışları yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 adede ulaştı. Haziran ayında 107 bin 723 konut satışıyla yıllık bazda yüzde 35,8 artış kaydedildi. Buna karşın yeni yapı ruhsatları ve yapı kullanım izin belgelerinde sırasıyla yüzde 21,3 ve yüzde 28 düşüş kaydedildi.