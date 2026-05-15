Bakan Şimşek: Faiz dışı bütçede 536 milyar TL'lik iyileşme sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, bütçe performansının yılın ilk dört ayında hedeflerle uyumlu seyrettiğini açıkladı.

Faiz dışı bütçede 536 milyar TL'lik iyileşme

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şimşek, "Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar TL iyileşti" dedi.

Ocak-Nisan dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, geçen yıl aynı dönemde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranının bu yıl yüzde 82’ye gerilediğini ifade ederek bu gelişmenin mali disiplin ve bütçe yönetimindeki iyileşmenin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Güçlü bir mali alan oluşturuldu"

Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalar sayesinde güçlü bir mali alan oluşturulduğunu kaydeden Şimşek, "Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.