  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: İhracatta ana belirleyici yurt dışı taleptir
Takip Et

Bakan Şimşek: İhracatta ana belirleyici yurt dışı taleptir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın ana belirleyicisinin yurt dışı talep olduğunu, kurun önemli bir etkisinin bulunmadığını dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından ihracat verilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" ifadesini kullanan Şimşek, 2003 - 2013 döneminde nominal sepet kurun yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatın ise yüzde 7,1 arttığını kaydetti.

Şimşek şunları dile getirdi: "2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır. Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür. İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."