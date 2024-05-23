Bakan Şimşek: Türk lirası hâlâ biraz zayıf ancak volatilite ortadan kalktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadığına dikkat çekerek, "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak. Portföy tercihleri TL’nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek. TL hala biraz zayıf ancak volatilite azaldı. Yapısal problemlerimizi çözüyoruz” dedi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

* Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor.

* Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

* Portföy tercihleri liranın lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyon sürecine destek verecek.

* Türk lirası hala biraz zayıf, ancak volatilite ortadan kalktı.

* Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor.

* KKM'den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervleri artıyor.

* TL varlıklarla yapılan yatırımlar değer kazanmaya devam ediyor.

* Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.

* Sanayi dönüşümüne yeniden odaklanmamız gerekiyor.

* Yapay zeka yatırımlarımızı devam ettireceğiz.