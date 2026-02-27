Bakan Şimşek Türkiye'nin kredi not artışını değerlendirdi: Makroekonomik odaklı politikaların sonucu

Rating and Investment Information, Türkiye’nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “BB-” seviyesinden “BB”ye yükseltti. Böylece Türkiye’nin söz konusu kuruluş nezdindeki kredi notu 8 yıl aradan sonra ilk kez artırılmış oldu.

Kuruluşun değerlendirme raporunda, enflasyonu düşürmeye yönelik sıkı para politikası ve mali disiplini önceleyen yaklaşımın politika belirsizliklerini azalttığı, bunun da makroekonomik dengelenme sürecini güçlendirdiği vurgulandı. Ekonomik aktivitede kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüsüne yer verilen raporda, Türkiye’nin güçlü demografik yapısı ve potansiyel büyüme kapasitesine de dikkat çekildi.

"Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde..."

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada not artışını değerlendirdi. Atılan adımların karşılığını aldıklarını ifade eden Bakan Şimşek, "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information (R&I) 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı" ifadelerini kullandı.