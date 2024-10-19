Bakan Şimşek 'vergi kaçağının en çok olduğu yer' demişti! Fırıncıların devletten KDV alacağı çıktı

Kayıt dışılıkla mücadele tam gaz sürerken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi kaçağının en fazla fırınlarda olduğunu açıklamıştı. En düşük KDV’nin ekmekte olduğunu belirten Şimşek, ‘’Siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu, hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar’’ demişti.

'İstanbul’da fırıncılık kontrolden çıktı'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, fırıncılar Bakan Şimşek'in bu sözlerine tepki gösterdi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, İstanbul’da fırıncılığın kontrolden çıktığını belirterek, 4 bin 600 fırından sadece bin 700'ünün ruhsatlı olduğunu söyledi. İzmir’in Buca ilçesinde 190 fırının 30 tanesi, Bursa’da ise 2 bin fırının 600 tanesinin ruhsatlı olduğuna dikkat çeken Alnıaçık, "Ankara’da ise öyle bir durum yok. Kayıt dışı 8-9 tane fırın varsa var” dedi.

'Kesin bir bilgi geldi... Yoksa sektörü zan altında bırakmaz'

Fırınlarda üretilen ekmeğin yüzde 10’unun tezgâhta, kalanın market ve bakkalarda satıldığına işaret eden Alnıaçık “Fırıncılar vergisini bütün sektörler gibi veriyor. Mehmet Şimşek’e denetimlerle ilgili kesin bir bilgi geldiğinden dolayı böyle açıklama yaptığını düşünüyorum. Yoksa sektörü zan altında bırakmaz” diye konuştu.

Fırıncının devletten KDV alacağı var

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise fırıncıların devletten KDV alacağı olduğu açıklandı. Açıklamada, “Fırıncı aslında devletten KDV alacağı olmasına rağmen bunu tahsil edemiyor, etmekte güçlük çekiyor. Fırınlarda üretilen ekmeğimizin büyük çoğunluğunu zincir marketlere, bayilere ve toplu tüketim yerlerine satmaktayız. Bu tip müşterilerimize verdiğimiz tüm ekmekler irsaliye ve fatura ile sevk edilmektedir. Kayıt dışı sevk etme gibi bir durum yoktur. Bu tip müşterilerimiz toplu ödeme yaptıkları için tüm ekmekler irsaliye ile sevk edilmekte, fatura karşılığı ödemeler alınmaktadır” denildi.

'Yaşadıklarımızı doğru anlatamıyorlar'

Açıklamada, Şimşek’in sözlerine işaret edilerek, “Kendisine bu konuda bilgi verenler ya eksik bilgi veriyor ya da gerçekte yaşadıklarımızı doğru anlatamıyorlar. Sonuç olarak fırın işyerleri yasa, yönetmelik ve ticari kanunlara uygun üretim satış ve hizmet yapmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Fırıncı esnafı ise fiş vermemenin vergi vermemek anlamına gelmediğini, vergi levhası olmadan un alım ve satımı yapılamadığını söyledi.