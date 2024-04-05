Bakan Şimşek'ten 'cari açık' mesajı: Rezerv birikimi sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, yılın ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşmenin 14,3 milyar dolara ulaştığını dile getirdi.

Bu yıl Orta Vadeli Program’da öngörülen 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklediklerini aktaran Şimşek, "Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız" diye yazdı.

Şimşek şöyle devam etti: "Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor."