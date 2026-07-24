Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya yönelik tahminlerinde gerileme yaşandığına dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor" dedi.

Hanehalkının beklentisi 6,6 puan geriledi

Jeopolitik risklerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen enflasyon beklentilerinde iyileşme kaydedildiğini belirten Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde finansal istikrarın korunmasının önemine işaret eden Şimşek, "Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır" dedi.

"Nihai hedef kalıcı refah artışı"

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikaların uzun vadeli sonuçlar gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, "Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.