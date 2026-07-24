Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin temmuz ayı verilerinin ardından enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin tahmininin son üç ayda 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin ise 1,2 puan gerilediğini belirten Şimşek, iyileşmenin jeopolitik belirsizliklere rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya yönelik tahminlerinde gerileme yaşandığına dikkat çekti.
Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor" dedi.
Hanehalkının beklentisi 6,6 puan geriledi
Jeopolitik risklerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen enflasyon beklentilerinde iyileşme kaydedildiğini belirten Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" ifadelerini kullandı.
Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde finansal istikrarın korunmasının önemine işaret eden Şimşek, "Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır" dedi.
"Nihai hedef kalıcı refah artışı"
Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikaların uzun vadeli sonuçlar gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, "Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 24, 2026
Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi.
Küresel belirsizliklerin… pic.twitter.com/ag5KfshXrm