Google Haberler

Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin temmuz ayı verilerinin ardından enflasyon beklentilerindeki değişimi değerlendirdi. Hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin tahmininin son üç ayda 6,6 puan, reel sektörün beklentisinin ise 1,2 puan gerilediğini belirten Şimşek, iyileşmenin jeopolitik belirsizliklere rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bakan Şimşek'ten enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayına ilişkin enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün gelecek 12 aya yönelik tahminlerinde gerileme yaşandığına dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor" dedi.

Hanehalkının beklentisi 6,6 puan geriledi

Jeopolitik risklerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen enflasyon beklentilerinde iyileşme kaydedildiğini belirten Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde finansal istikrarın korunmasının önemine işaret eden Şimşek, "Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır" dedi.

"Nihai hedef kalıcı refah artışı"

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikaların uzun vadeli sonuçlar gözetilerek şekillendirildiğini belirten Şimşek, "Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hanehalkı anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi gerilerken dolar tahmini arttıHanehalkı anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi gerilerken dolar tahmini arttıEkonomik Veriler
Sektörel Enflasyon Beklentileri belli oldu: Üç kesimden farklı tabloSektörel Enflasyon Beklentileri belli oldu: Üç kesimden farklı tabloEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar