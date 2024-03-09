Bakan Şimşek'ten Fitch yorumu: Olumlu gelişmeler artarak devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çıkarmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabındaki paylaşımında, uygulanan programın somut sonuçlarının kredi notuna yansıdığını ifade etti.

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi" diyen Şimşek, pozitif görünümün gelecek dönemde not artışının süreceğine işaret ettiğini kaydetti.

Şimşek şunları yazdı: "12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."