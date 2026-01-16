Bakan Şimşek'ten Londra'da 20 farklı toplantı: Turu ABD'de devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programındaki son gelişmeleri aktarmak amacıyla Londra'da yürüttüğü yatırımcı temaslarını tamamladı. Görüşmelerin bugün ABD'de devam edeceği bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şimşek Londra programı kapsamında 20 ayrı toplantı gerçekleştirdi. Toplam fon büyüklüğü 58 trilyon doları aşan yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya gelen Şimşek, ekonomi programının temel çerçevesini paylaştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüşmeler

Londra temasları sırasında Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileri ve Türkiye ekipleriyle de görüşmeler yaptı.

Bakanlık tarafından paylaşılan sunumda ekonomi politikalarının öncelikleri; fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin korunması, sürdürülebilir cari dengenin tesis edilmesi ve yapısal reformlarla rekabet gücü ile yönetişimin güçlendirilmesi olarak sıralandı.

Kalıcı dezenflasyonun temel unsurları arasında sıkı para politikası, destekleyici maliye ve gelir politikaları ile konut, gıda ve enerji alanında arz yönlü tedbirler öne çıktı. Olumlu baz etkisi, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, negatif çıktı açığı ve elverişli dış koşulların da sürece katkı sağlayacağı belirtildi.

Bilançoda iki buçuk yılda 274 milyar dolarlık iyileşme

Finansal istikrar başlığı altında, Türkiye'nin koşullu yükümlülüklerinde belirgin bir azalma sağlandığına ve son iki buçuk yılda ülke bilançosunda toplam 274 milyar dolarlık iyileşme kaydedildiğine dikkat çekildi.

Sunuma göre, kur korumalı mevduat hacmi 2023 Ağustos'ta 143 milyar dolar seviyesindeyken, 2026 Ocak itibarıyla 0,1 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde 2023 Mayıs'ta eksi 60,5 milyar dolar olan swap hariç net rezervlerin, Ocak 2026'da 70,1 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Bütçe açığının milli gelire oranı yıldan yıla düşüyor

Bütçe tarafında ise harcama disiplininin güçlenmesi ve gelir performansındaki artış sayesinde bütçe açığının milli gelire oranının 2023'te yüzde 5,1 iken, 2024'te yüzde 4,7'ye ve 2025'te yüzde 2,9'a gerilemesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Ayrıca son iki yılda ortalama yüzde 135 seviyesine çıkan iç borç çevirme oranının, yılın ilk çeyreğinde yüzde 80 ile 2026 yılı için belirlenen yüzde 106 hedefinin altında kalacağına işaret edildi.