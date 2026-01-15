Ozan Diren kimdir, kaç yaşında ve nereli? TUSİAD yeni başkanı kim?

TUSİAD başkan seçimi bugün gerçekleşti. 2024 yılından bu yana ÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren yeni başkan seçildi. Diren hakkında bilgi almak isteyenler "Ozan Diren kimdir, kaç yaşında ve nereli" diye soruyor.

Ozan Diren kimdir?

Ozan Diren, Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken, Türkiye’nin önde gelen içecek markalarından DİMES’in CEO’luğunu yürütmektedir.

DİMES’teki kariyerine üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirket bünyesinde farklı departmanlarda ve tüm kademelerde aktif görev aldı. Eğitim hayatını da eş zamanlı sürdüren Diren, 1997 yılında İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999 yılında ABD’de University of Hartford’ta pazarlama alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

Ozan Diren, 2024 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenmekteydi.