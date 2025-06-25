Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 'Sektörel Enflasyon Beklentisi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, haziran ayında enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini belirtti. Hanehalkının 12 ay sonrasına yönelik enflasyon tahmininin bir önceki aya kıyasla 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 19 puan düştüğünü vurguladı.

"Enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli"

Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün sürdüğünü kaydeden Şimşek, "Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.

Şimşek, beklentilerdeki bu iyileşmenin yürürlükteki ekonomik programın kararlı adımlarla hedefe ilerlediğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında gerileme yaşandığını ifade eden Bakan, enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde yurtiçi finansal koşulların reel sektör açısından daha destekleyici hale geleceğini söyledi.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."