Bakan Şimşek'ten Suudi Arabistan'da yoğun trafik

Bakan Şimşek, İKB'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Yıllık Toplantılar"daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek, iki günlük temasları kapsamında İKB Grubu bünyesindeki resmi toplantılara katılmasının yanı sıra ikili ve baş başa görüşmelerde bulundu.

Bakan Şimşek, bu kapsamda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşme gerçekleştirdi.

Cezayir Maliye Bakanı Laaziz Fayed ile de bir araya gelen Şimşek'in görüştüğü bir diğer isim Gine Bissau Ekonomi Bakanı Soares Sambu oldu.

Şimşek, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Bakanı Cemsit Kuçkarov ile de ayrı ayrı görüştü.

İkili ekonomik ve ticari ilişkiler değerlendirildi

Kamerun Ekonomi ve Planlama Bakanı Alamine Ousmane May ile bir araya gelen Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile de toplantı yaptı.

Riyad temasları kapsamında yoğun görüşme trafiği gerçekleştiren Şimşek, Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanı Muhammed Hadi El-Hussaini, Mısır Maliye Bakanı Muhammed Muid, Kuveyt Maliye Bakanı Anwar Ali Al Mudhaf ile de görüşmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in temaslarında, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile yatırım olanakları ele alındı.