Bakan Uraloğlu duyurdu: Limanlarda elleçlenen yük miktarında kasım rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen ay limanlarda 46 milyon 863 bin 236 ton yük elleçlenerek kasım ayları rekorunun kırıldığını bildirdi.

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı kasım ayı istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uraloğlu, "Kasımda limanlarımızda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık. Ocak-kasım döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 503 milyon 413 bin 154 tona ulaştı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 144 bin 131 TEU'ya, yılın 11 ayında da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 12 milyon 822 bin 997 TEU'ya ulaştığını kaydetti.

"Yurt dışı yük taşımaları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı"

Limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının, kasımda 11 milyon 271 bin 195 ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, yurt dışı limanlarından limanlara gelen yük miktarının da 22 milyon 996 bin 485 ton olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Uraloğlu, kasımda yurt dışı yük taşımalarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Bölge liman başkanlıkları bazında kasımda en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 387 bin 879 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 779 bin 262 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 505 bin 421 tonla İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." ifadesini kullandı.

Kasımda limanlarda deniz yoluyla transit yük taşımalarının 6 milyon 231 bin 99 ton olduğunu belirten Uraloğlu, kabotajda taşınan yük miktarının da 6 milyon 364 bin 457 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"En fazla yük Rusya'dan geldi"

Uraloğlu, taşınan yük cinsleri bazında geçen ay 892 bin 627 tonluk artışla bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) olduğunu, limanlarda 1 milyon 358 bin 562 ton LNG elleçlemesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kasım ayında portland çimentonun 972 bin 366 tonla limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük olduğu bilgisini veren Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taş kömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 816 bin 275 tonla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti. Deniz yoluyla yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması, İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildi. Bunu ABD'ye ve Mısır'a yapılan taşımalar takip etti. Ayrıca deniz yoluyla limanlara gelen en fazla yük, Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu."