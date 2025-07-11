Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suç operasyonlarında 22 milyon TL'lik darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada 21 il merkezli gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 346 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu şüphelilerden 99'u tutuklanırken, 60 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin çocuk müstehcenliği ve çevrim içi taciz, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sanal kumar, mobil bankacılık dolandırıcılığı gibi suçlarla ilişkilendirildiğini belirtti. Oltalama (phishing) siteleri ve sahte sosyal medya hesapları üzerinden araç kiralama, kapora, yüksek kazanç vaadi ve bungalov kiralama gibi temalar kullanılarak vatandaşların dolandırıldığı tespit edildi.

21 il merkezli eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlar İstanbul, Antalya, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Samsun, Aksaray, Rize, Bartın, Yozgat, Batman, Osmaniye, Balıkesir, Malatya, Karabük, Kahramanmaraş ve Manisa merkezli Çanakkale, İzmir, Ordu, Zonguldak, Afyonkarahisar, Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Nevşehir, Hatay, Şırnak, Adıyaman, Trabzon, Kırıkkale, Hakkari, Iğdır, Isparta, Van, Şanlıurfa, Kastamonu, Tekirdağ, Siirt, Artvin, Gümüşhane, Ardahan, Elazığ, Erzincan ve Konya'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

22 milyon 800 bin TL'lik mal varlığına el konuldu

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 6 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı silah ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 22 milyon 800 bin TL değerinde 7 araç ve bir iş yerine el konuldu.

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerini ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır" mesajını verdi ve vatandaşlardan şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.