Bakan Yumaklı’dan DÜNYA’ya tebrik: Analitik haberciliği çiftçi için en güvenilir rehber

Sanayi için nitelikli hammadde, teknoloji dünyası için kıymetli veri, ekonomi için ise en güvenli liman olma vasfını pekiştiren tarım sektöründe, ekonomi haberciliğinin amiral gemisi DÜNYA Gazetesi gibi köklü kurumların veriye dayalı analitik haberciliği; çiftçi için en güvenilir rehber olmayı sürdürüyor.

Günümüzde bilgi, saniyeler içinde kıtaları aşan bir hı­za ulaşsa da bu sürat, bera­berinde ciddi bir dezenformasyon riski getirmekte. Medya dünya­sındaki dijital dönüşüm ise doğ­ru ve tarafsız haberciliğin önemi­ni her zamankinden daha hayati bir noktaya taşıdı. Ülkemizde eko­nomi haberciliğinin amiral gemisi olan DÜNYA Gazetesi, yarım as­ra yaklaşan tecrübesiyle, küresel ekonomik dönüşümün en kritik evrelerinden geçtiğimiz bu süreç­te tarafsızlığın ve doğruluğun sar­sılmaz simgesi olmayı sürdürüyor.

Tarım, “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssü

Ekonomi biliminin sürdürüle­bilirlik ve döngüsel üretim model­leriyle yeniden tanımlandığı gü­nümüzde; tarım sektörü artık sa­dece gıda arzının teminatı değil, aynı zamanda Türkiye’nin “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssüdür. Tarım; sanayimiz için ni­telikli hammadde, teknoloji dün­yası için kıymetli veri, ekonomi­miz için ise en güvenli liman olma vasfını pekiştirdi. Uluslararası je­opolitik gerilimlerin ve iklim kri­zinin etkilerinin derinden hisse­dildiği bir dönemde; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 4. Tarım Or­man Şurası’nda aldığımız strate­jik kararları bugün politikaları­mıza başarıyla entegre etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kararlar ışığında başlattığımız “Dijital Ta­rım Devrimi” ülkemizin teknolo­jik gücünü toprakla buluşturarak önümüzde yepyeni ufuklar açtı.

Uygulamaya koyduğumuz Ta­rımsal Üretim Planlaması’nın meyvelerini toplamaya başla­dığımız 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500’den fazla katma değerli ürün çeşidiyle dünya pazarlarındaki gücümüz arttı. Sektörümüzün ha­sılası 79 milyar doları, ihracat kat­kısı ise 35 milyar dolar barajının üzerine çıktı.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu “Bereketin ve Teknolojinin Yüz­yılı” kılma yolunda, ortak akıl si­nerjisini sadece üreticilerimizle değil, basınımızla da büyütüyo­ruz. Bilginin dezenformasyonla yarıştığı bu çağda, DÜNYA Gaze­tesi gibi köklü kurumların veriye dayalı analitik haberciliği; yatı­rımcılarımız ve çiftçilerimiz için en güvenilir rehberdir. Tarladaki ilk tohumdan küresel lojistik ağ­larındaki son durağa kadar her aşamada, tarımsal üretimimi­ze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyo­numuz ile yön veriyoruz. Bu nok­tada, yaşadığımız hızlı dönüşü­mü kamuoyuna eksiksiz yansıtan ekonomi basınımıza büyük gö­revler düşüyor. DÜNYA Gazete­si’nin de bu kritik süreçte üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla ye­rine getirmesinden büyük mem­nuniyet duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ekonomi habercili­ğinin güven sembolü olan DÜN­YA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; hakkaniyetli, vizyo­ner ve aydınlatıcı nice yayın yılla­rında okuyucularıyla buluşmasını temenni ediyorum.

