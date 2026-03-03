Bakan Yumaklı’dan DÜNYA’ya tebrik: Analitik haberciliği çiftçi için en güvenilir rehber
Sanayi için nitelikli hammadde, teknoloji dünyası için kıymetli veri, ekonomi için ise en güvenli liman olma vasfını pekiştiren tarım sektöründe, ekonomi haberciliğinin amiral gemisi DÜNYA Gazetesi gibi köklü kurumların veriye dayalı analitik haberciliği; çiftçi için en güvenilir rehber olmayı sürdürüyor.
Günümüzde bilgi, saniyeler içinde kıtaları aşan bir hıza ulaşsa da bu sürat, beraberinde ciddi bir dezenformasyon riski getirmekte. Medya dünyasındaki dijital dönüşüm ise doğru ve tarafsız haberciliğin önemini her zamankinden daha hayati bir noktaya taşıdı. Ülkemizde ekonomi haberciliğinin amiral gemisi olan DÜNYA Gazetesi, yarım asra yaklaşan tecrübesiyle, küresel ekonomik dönüşümün en kritik evrelerinden geçtiğimiz bu süreçte tarafsızlığın ve doğruluğun sarsılmaz simgesi olmayı sürdürüyor.
Tarım, “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssü
Ekonomi biliminin sürdürülebilirlik ve döngüsel üretim modelleriyle yeniden tanımlandığı günümüzde; tarım sektörü artık sadece gıda arzının teminatı değil, aynı zamanda Türkiye’nin “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssüdür. Tarım; sanayimiz için nitelikli hammadde, teknoloji dünyası için kıymetli veri, ekonomimiz için ise en güvenli liman olma vasfını pekiştirdi. Uluslararası jeopolitik gerilimlerin ve iklim krizinin etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 4. Tarım Orman Şurası’nda aldığımız stratejik kararları bugün politikalarımıza başarıyla entegre etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kararlar ışığında başlattığımız “Dijital Tarım Devrimi” ülkemizin teknolojik gücünü toprakla buluşturarak önümüzde yepyeni ufuklar açtı.
Uygulamaya koyduğumuz Tarımsal Üretim Planlaması’nın meyvelerini toplamaya başladığımız 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500’den fazla katma değerli ürün çeşidiyle dünya pazarlarındaki gücümüz arttı. Sektörümüzün hasılası 79 milyar doları, ihracat katkısı ise 35 milyar dolar barajının üzerine çıktı.
“Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu “Bereketin ve Teknolojinin Yüzyılı” kılma yolunda, ortak akıl sinerjisini sadece üreticilerimizle değil, basınımızla da büyütüyoruz. Bilginin dezenformasyonla yarıştığı bu çağda, DÜNYA Gazetesi gibi köklü kurumların veriye dayalı analitik haberciliği; yatırımcılarımız ve çiftçilerimiz için en güvenilir rehberdir. Tarladaki ilk tohumdan küresel lojistik ağlarındaki son durağa kadar her aşamada, tarımsal üretimimize Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyonumuz ile yön veriyoruz. Bu noktada, yaşadığımız hızlı dönüşümü kamuoyuna eksiksiz yansıtan ekonomi basınımıza büyük görevler düşüyor. DÜNYA Gazetesi’nin de bu kritik süreçte üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ekonomi haberciliğinin güven sembolü olan DÜNYA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; hakkaniyetli, vizyoner ve aydınlatıcı nice yayın yıllarında okuyucularıyla buluşmasını temenni ediyorum.