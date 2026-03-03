Bakan Yumaklı’dan DÜNYA’ya tebrik: Analitik haberciliği çiftçi için en güvenilir rehber

Günümüzde bilgi, saniyeler içinde kıtaları aşan bir hı­za ulaşsa da bu sürat, bera­berinde ciddi bir dezenformasyon riski getirmekte. Medya dünya­sındaki dijital dönüşüm ise doğ­ru ve tarafsız haberciliğin önemi­ni her zamankinden daha hayati bir noktaya taşıdı. Ülkemizde eko­nomi haberciliğinin amiral gemisi olan DÜNYA Gazetesi, yarım as­ra yaklaşan tecrübesiyle, küresel ekonomik dönüşümün en kritik evrelerinden geçtiğimiz bu süreç­te tarafsızlığın ve doğruluğun sar­sılmaz simgesi olmayı sürdürüyor.

Tarım, “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssü

Ekonomi biliminin sürdürüle­bilirlik ve döngüsel üretim model­leriyle yeniden tanımlandığı gü­nümüzde; tarım sektörü artık sa­dece gıda arzının teminatı değil, aynı zamanda Türkiye’nin “Yeşil Kalkınma” hedeflerinin merkez üssüdür. Tarım; sanayimiz için ni­telikli hammadde, teknoloji dün­yası için kıymetli veri, ekonomi­miz için ise en güvenli liman olma vasfını pekiştirdi. Uluslararası je­opolitik gerilimlerin ve iklim kri­zinin etkilerinin derinden hisse­dildiği bir dönemde; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 4. Tarım Or­man Şurası’nda aldığımız strate­jik kararları bugün politikaları­mıza başarıyla entegre etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kararlar ışığında başlattığımız “Dijital Ta­rım Devrimi” ülkemizin teknolo­jik gücünü toprakla buluşturarak önümüzde yepyeni ufuklar açtı.

Uygulamaya koyduğumuz Ta­rımsal Üretim Planlaması’nın meyvelerini toplamaya başla­dığımız 2026 yılı itibarıyla 2 bin 500’den fazla katma değerli ürün çeşidiyle dünya pazarlarındaki gücümüz arttı. Sektörümüzün ha­sılası 79 milyar doları, ihracat kat­kısı ise 35 milyar dolar barajının üzerine çıktı.

“Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu “Bereketin ve Teknolojinin Yüz­yılı” kılma yolunda, ortak akıl si­nerjisini sadece üreticilerimizle değil, basınımızla da büyütüyo­ruz. Bilginin dezenformasyonla yarıştığı bu çağda, DÜNYA Gaze­tesi gibi köklü kurumların veriye dayalı analitik haberciliği; yatı­rımcılarımız ve çiftçilerimiz için en güvenilir rehberdir. Tarladaki ilk tohumdan küresel lojistik ağ­larındaki son durağa kadar her aşamada, tarımsal üretimimi­ze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyo­numuz ile yön veriyoruz. Bu nok­tada, yaşadığımız hızlı dönüşü­mü kamuoyuna eksiksiz yansıtan ekonomi basınımıza büyük gö­revler düşüyor. DÜNYA Gazete­si’nin de bu kritik süreçte üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla ye­rine getirmesinden büyük mem­nuniyet duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ekonomi habercili­ğinin güven sembolü olan DÜN­YA Gazetesi’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; hakkaniyetli, vizyo­ner ve aydınlatıcı nice yayın yılla­rında okuyucularıyla buluşmasını temenni ediyorum.