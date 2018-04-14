Bakandan kadın memurlara müjde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na sunum yaptığını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirtti.
Sarıeroğlu konuya ilişkin açıklamasında, "İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.