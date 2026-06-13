Bakanlık düğmeye bastı: Kurala uymayanlara paylaşımlara ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla internet ortamındaki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden kimlik ve yetki doğrulaması yapılmasının tüm taşınmaz ve taşıt ilanları için zorunlu olduğu belirtildi. İnternet ortamında faaliyet gösteren ilan platformlarının sisteme entegre edildiği ve bu platformlarda yayımlanan ilanların doğrulama süreçlerinden geçirildiği ifade edildi.

Sosyal medya platformları da kapsamda

Açıklamada, düzenlemenin yalnızca ilan siteleriyle sınırlı olmadığına dikkat çekilerek Instagram, Facebook ve WhatsApp dahil elektronik ortamda yayımlanan tüm taşınmaz ve taşıt ilanlarının uygulama kapsamında yer aldığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın bu mecralarda paylaşılan ilanları yakından takip ettiği belirtilirken, EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan ilanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulandığı kaydedildi.

META'ya 5 milyon TL ceza

Denetimler kapsamında Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta EİDS kurallarına aykırı şekilde yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanları nedeniyle söz konusu platformları işleten META Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne toplam 5 milyon TL idari para cezası verildiği bildirildi.

İşletmelere uyarı

Bakanlık, emlak ve galeri işletmelerinin idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için sosyal medya platformlarında yalnızca EİDS doğrulaması yapılmış ilanların bağlantılarını paylaşmaları gerektiğini belirtti. Bunun dışında ilan niteliği taşıyan paylaşımlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca vatandaşların, gerçekte var olmayan taşınmaz veya taşıtların pazarlanması, yetkisiz kişiler tarafından satışa sunulması ve kapora dolandırıcılığı gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi. Bakanlık, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yer alan doğrulanmamış ilanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.