Ticaret Bakanlığı: 40 ilin ihracatı arttı, 21 il milyar dolar barajını geçti

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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-mayıs dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin ihracatı yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolar oldu.

Bakanlık verilerine göre söz konusu dönemde 40 ilin ihracatı artış gösterirken, 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

Mayısta lider İstanbul oldu

Mayıs ayında iller bazında en yüksek ihracat 4 milyar 495 milyon dolarla İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 762 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 356 milyon dolarla Ankara izledi.

İlk 10'da ayrıca Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa yer aldı.

İhracat artışında Ankara öne çıktı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını tutar bazında en fazla artıran il 300 milyon dolarlık artışla Ankara oldu.

Ankara'yı 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye, 26 milyon dolarla Şırnak, 20 milyon dolarla İzmir ve 13 milyon dolarla Elazığ takip etti.

Bakanlık: İhracatı ülke geneline yaymayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat anlayışı doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerin sürdürüldüğü vurgulandı.