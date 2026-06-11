BTK'dan telefon hatlarına yeni düzenleme: Hat sayısına sınır geliyor

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına sınır getirildi.

Yeni kurallara göre elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel kişiler adına BTK tarafından belirlenen limitin üzerinde yeni abonelik tesis edemeyecek.

Abonelik bilgileri düzenli olarak doğrulanacak

Düzenleme kapsamında işletmeciler, üç ayda bir tüm abonelerin aktiflik durumunu kontrol edecek. Gerçek kişi abonelerin ve kurumsal abonelerde yetkili kişilerin kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden doğrulanacak.

Kurumsal abonelerde ayrıca tüzel kişiliğin devam edip etmediği de periyodik olarak kontrol edilecek.

Teyit edilemeyen hatlar kısıtlanabilecek

Abonenin aktifliğinin doğrulanamaması halinde işletmeciler, 24 saat içinde kısa mesaj başta olmak üzere iletişim kanalları üzerinden bilgilendirme yapmakla yükümlü olacak.

Doğrulamanın sağlanamaması durumunda hatlar 30 gün içinde kısıtlanabilecek, 90 günün sonunda ise kapatılabilecek.

Kurumsal abonelerde tüzel kişiliğin devam etmesi ancak yetkili kişinin aktifliğinin doğrulanamaması halinde hatlar kapatılmayacak. Ancak işletmeci tarafından yeni yetkili tanımlanana kadar abonelik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Yeni kurallar 25 Haziran'da yürürlükte

BTK'nın abonelik güvenliğini artırmayı ve kayıt dışı hat kullanımını önlemeyi amaçlayan düzenlemesi 25 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.