Bakanlıktan yeni damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Güney Kore’den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14.45’i aralığında, Vietnam’dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37.54’ü oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.