Bakanlıktan yeni damping önlemi
Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, Güney Kore’den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14.45’i aralığında, Vietnam’dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37.54’ü oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.