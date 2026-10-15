Balıkçıdan 45 günlük fırsat uyarısı: Bolluk sürerken stok yapın

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Eskişehir'de balıkçılar, bu sezon hamsi ve palamudun aynı anda bol miktarda avlandığını belirterek fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde etkili olan fırtınanın palamut fiyatlarını yükselttiğini ifade eden balıkçılar, hava koşullarının düzelmesiyle fiyatların yeniden gerileyebileceğini söyledi.

Palamut fiyatları yeniden düşebilir

Şu anda 150 liradan satılan palamudun fiyatının 100-125 lira aralığına gerileyebileceği belirtilirken hamsinin kilogram fiyatı ise 250 lira seviyesinde bulunuyor. Palamutların da irileştiğine dikkat çeken balıkçılar, daha önce 100 liradan satılan 500 gramlık palamutların yerini, 150 liradan satılan 750-850 gramlık balıkların aldığını aktardı.

Bolluk 45 gün daha sürebilir

Hamsi ve palamutta aynı anda yaşanan bolluğun dikkat çekici olduğunu belirten balıkçılar, bu durumun 40-45 gün daha devam edebileceğini öngörüyor. Bir palamudun üç kişilik öğün için yeterli olabileceğini ifade eden balıkçılar, mevcut fiyatlarla balığın ekonomik bir beslenme seçeneği sunduğunu belirtiyor.

Balık derin dondurucuda nasıl saklanmalı?

Fiyatlar uygunken balık alınarak derin dondurucuda saklanabileceğini belirten balıkçılar, ürünlerin streç film veya alüminyum folyoyla hava almayacak şekilde paketlenmesini öneriyor. Palamutun fırında patates, soğan, sarımsak ve baharatlarla hazırlanabileceğini aktaran balıkçılar, tavada pişirirken ise yağın iyice kızdırılması gerektiğini ifade ediyor.